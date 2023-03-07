Ушмаев (Ушмав) Перфилей Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Перфилей Прокофьев

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Ушмаев (ушмав) Илья (Илка) Прокофьев

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ушмаев (ушмав) Давыд (Давыдка) Перфильев

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Перфильев

Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Гаврилова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ушмаев (ушмав) Матвей Перфильев

Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Гаврилова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Перфильев

Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Гаврилова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Оксинья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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