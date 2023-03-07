Ушмаев (Ушмав) Перфилей Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Ушмаев (ушмав) Илья (Илка) Прокофьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ушмаев (ушмав) Давыд (Давыдка) Перфильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Перфильев
Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Гаврилова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ушмаев (ушмав) Матвей Перфильев
Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Перфильев
Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762