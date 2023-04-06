Ушмаева Оксинья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Оксинья Гаврилова

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Перфильев

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ушмаев (ушмав) Матвей Перфильев

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Перфильев

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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