Ушмаева Оксинья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Перфильев
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ушмаев (ушмав) Матвей Перфильев
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Перфильев
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Перфилей Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762