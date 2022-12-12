Шаманина Марина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Марина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1733

Муж: Шаманин Патракей Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Шаманин Николай Патракеевич

Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Марфа Патракеевна

Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Шаманин Кирилл Патракеевич

Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Шаманин Егор Патракеевич

Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Варвара Патракеевна

Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Шаманин Марк Патракеевич

Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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