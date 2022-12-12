Шаманина Марина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1733
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Шаманин Николай Патракеевич
Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Марфа Патракеевна
Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Шаманин Кирилл Патракеевич
Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Варвара Патракеевна
Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Шаманин Патракей Федосеевич
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно