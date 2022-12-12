Шаманин Николай Патракеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
15.01.1770 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шаманин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Шаманина Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1803