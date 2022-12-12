Шаманин Николай Патракеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Николай Патракеевич

Шаманин Николай Патракеевич

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Шаманин Патракей Федосеевич

Мать: Шаманина Марина Кирилловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.01.1770 ст.

Сын: Шаманин Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шаманин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Шаманина Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1803
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close