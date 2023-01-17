Шаманин Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Шаманин Николай Патракеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Шаманин Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Шаманин Семён Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно