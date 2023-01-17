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Шаманин Григорий Николаевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Шаманин Николай Патракеевич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шаманин Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шаманин Семён Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Шаманин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаманин Осип Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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