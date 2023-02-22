Шаманина (Агиева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Агиев Василий Якимович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1797 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Шаманин Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Шаманин Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно