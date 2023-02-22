Шаманина (Агиева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Агиева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Агиев Василий Якимович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1797 ст.

Муж: Шаманин Григорий Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шаманин Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шаманин Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.

Сын: Шаманин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаманин Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Николаевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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