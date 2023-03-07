Шаманин Егор Патракеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
01.01.1770 ст.
Мать ребёнка: не указана
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1772 ст.
Дочь: Шаманина Параскева Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1778 ст.
Дочь: Домника Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно