Шаманин Егор Патракеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Егор Патракеевич

Шаманин Егор Патракеевич

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Шаманин Патракей Федосеевич

Мать: Шаманина Марина Кирилловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1770 ст.

Сын: Шаманин Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1772 ст.

Дочь: Шаманина Параскева Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.01.1778 ст.

Дочь: Домника Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close