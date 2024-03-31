Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти28.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кожин Иосиф Филиппович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шишкина) Галина
Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1932
Сын: Шишкин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
22.06.1935
Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1938
Дочь: Еремеева (Шишкина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич
Смерть
28.01.1962
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно