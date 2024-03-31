Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кожин Иосиф Филиппович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шишкина) Галина

Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1932

Сын: Шишкин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
22.06.1935

Сын: Шишкин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
17.07.1938

Дочь: Еремеева (Шишкина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шишкин Тимофей Андреевич

Смерть
28.01.1962
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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