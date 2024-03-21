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Кожин Иосиф Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

07.08.1931

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Николай Иосифович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Кожин Иван Иосифович

Мать ребёнка: ?

Смерть
07.08.1931

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