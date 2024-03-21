Кожин Иосиф Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти07.08.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.06.1908
Сын: Кожин Иван Иосифович
Мать ребёнка: ?
Смерть
07.08.1931