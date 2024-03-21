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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Кожин Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна

Отец ребёнка: Кожин Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Кожин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Кожин Иосиф Филиппович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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