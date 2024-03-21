?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кожин Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шишкина (Кожина) Ефросинья (Апросинья) Осиповна
Отец ребёнка: Кожин Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
26.06.1908
Сын: Кожин Иван Иосифович
Отец ребёнка: Кожин Иосиф Филиппович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость