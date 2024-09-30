Барндык (Пеконен) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Пеконен) Екатерина Павловна

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.09.1862

Дата смерти

19.06.1931

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
01.02.1881

Муж: Барндык Адам Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1883

Сын: Барндык Иван Адамович

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1886

Сын: Барндык Андрей Адамович

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1891

Сын: Барндык Александр Адамович

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: (Барндык) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: (Барндык) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.06.1931

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