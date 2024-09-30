Барндык (Пеконен) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения30.09.1862
Дата смерти19.06.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1881
Рождение ребёнка
24.10.1883
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1886
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1891
Сын: Барндык Александр Адамович
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: (Барндык) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: (Барндык) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Смерть
19.06.1931