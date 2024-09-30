Барндык Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения24.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1883
Бракосочетание
18.11.1901
Рождение ребёнка
11.10.1902
Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: Райккерус (Барндык) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1911
Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна
Рождение ребёнка
21.06.1913
Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1924
Дочь: (Барндык) Хильма Ивановна
Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна
Смерть
Неизвестно