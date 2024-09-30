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Барндык Иван Адамович

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1883

Отец: Барндык Адам Иванович

Мать: Барндык (Пеконен) Екатерина Павловна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.11.1901

Жена: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Рождение ребёнка
11.10.1902

Сын: Барндык Адам Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: Райккерус (Барндык) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Барндык Николай Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Барндык Иван Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1924

Дочь: (Барндык) Хильма Ивановна

Мать ребёнка: Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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