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Барндык Андрей Адамович

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1886

Отец: Барндык Адам Иванович

Мать: Барндык (Пеконен) Екатерина Павловна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.02.1908

Жена: Барндык (Рами) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1909

Дочь: (Барндык) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.01.1912

Дочь: (Барндык) Хертта Андреевна

Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.02.1919

Дочь: (Барндык) Лемпи-Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.02.1922

Сын: Барндык Иван Андреевич

Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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