Барндык Андрей Адамович
Место рождения
Дата рождения21.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1886
Бракосочетание
17.02.1908
Рождение ребёнка
04.09.1909
Дочь: (Барндык) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1912
Дочь: (Барндык) Хертта Андреевна
Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1919
Дочь: (Барндык) Лемпи-Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1922
Мать ребёнка: Барндык (Рами) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно