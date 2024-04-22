Клементьева (Журавлёва) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1852 ст.
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.
Дочь: Клементьева Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.
Дочь: Клементьева Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
13.09.1881 ст.
Сын: Клементьев Корней Максимович
Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1890 ст.
Дочь: Клементьева Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.
Сын: Клементьев Василий Максимович
Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно