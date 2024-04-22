Клементьева (Журавлёва) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Журавлёва) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Пухарица, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

26.09.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пухарица, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Клементьев Максим Григорьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.

Дочь: Клементьева Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.

Дочь: Клементьева Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1881 ст.

Сын: Клементьев Корней Максимович

Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1890 ст.

Дочь: Клементьева Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.

Сын: Клементьев Василий Максимович

Отец ребёнка: Клементьев Максим Григорьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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