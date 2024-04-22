Клементьев Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Клементьев Григорий Андреевич
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.
Дочь: Клементьева Мавра Максимовна
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.
Дочь: Клементьева Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.09.1881 ст.
Сын: Клементьев Корней Максимович
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.08.1890 ст.
Дочь: Клементьева Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.
Сын: Клементьев Василий Максимович
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно