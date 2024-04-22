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Клементьев Максим Григорьевич

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Клементьев Григорий Андреевич

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Клементьева Прасковья Яковлевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.

Дочь: Клементьева Мавра Максимовна

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.

Дочь: Клементьева Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1881 ст.

Сын: Клементьев Корней Максимович

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1890 ст.

Дочь: Клементьева Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.

Сын: Клементьев Василий Максимович

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Яковлевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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