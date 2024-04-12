Дериглазова (Нехорошева) Мавра Степановна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Бычкова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дериглазов Ермил Иванович
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дериглазов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дериглазова Агрофена Ивановна
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дериглазова Хевронья Ивановна
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич
ГААК, 169-1-155-195об
Бракосочетание
Неизвестно
ГААК, 169-1-155-195об
Смерть
Неизвестно