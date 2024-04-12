Дериглазова (Нехорошева) Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова (Нехорошева) Мавра Степановна

Место рождения

Ильинка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Бычкова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1755

Сын: Дериглазов Ермил Иванович

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1756

Сын: Дериглазов Петр Иванович

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дериглазов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дериглазова Агрофена Ивановна

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дериглазова Хевронья Ивановна

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Иван Васильевич

ГААК, 169-1-155-195об
Смерть
Неизвестно
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