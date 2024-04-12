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Дериглазов Ермил Иванович

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дериглазов Иван Васильевич

Мать: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дериглазова Мавра Егоровна

Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-55об
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дериглазова Марья Егоровна

Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-55об
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дериглазов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-55об
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дериглазова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-55об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дериглазова Авдотья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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