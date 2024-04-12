Дериглазов Ермил Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дериглазова Мавра Егоровна
Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна
ГААК, 169-1-815-55об
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дериглазова Марья Егоровна
Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна
ГААК, 169-1-815-55об
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дериглазов Иван Ермилович
Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна
ГААК, 169-1-815-55об
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дериглазова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Дериглазова Авдотья Егоровна
ГААК, 169-1-815-55об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно