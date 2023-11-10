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Дериглазов Иван Васильевич

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Дериглазов Василий

Мать: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-194об
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Бычкова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1755

Сын: Дериглазов Ермил Иванович

Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1756

Сын: Дериглазов Петр Иванович

Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дериглазов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дериглазова Агрофена Ивановна

Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дериглазова Хевронья Ивановна

Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дериглазова Мавра Степановна

ГААК, 169-1-155-195об
Смерть
1786
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-54л
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