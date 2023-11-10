Дериглазов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Дериглазов Василий
Мать: не указана
ГААК, 169-1-155-194об
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Бычкова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дериглазов Ермил Иванович
Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дериглазов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дериглазова Агрофена Ивановна
Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна
ГААК, 169-1-155-195об
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дериглазова Хевронья Ивановна
Мать ребёнка: Дериглазова Мавра Степановна
ГААК, 169-1-155-195об
Бракосочетание
Неизвестно
ГААК, 169-1-155-195об
Смерть
1786
ГААК, 169-1-815-54л