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Bender Michael

Место рождения

Верхняя Ижорская колония

Дата рождения

20.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1836 и 1838 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1879 г.р.
1873 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1869

Отец: Bender Gottlieb /Богдан/

Мать: Bender (Geweiler) Catharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bender (Trebs) Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bender (Bender) Christine

Рождение ребёнка
22.12.1905

Сын: Bender Michael

Мать ребёнка: Bender (Bender) Christine

Рождение ребёнка
11.01.1907

Дочь: (Bender) Elisabeth

Мать ребёнка: Bender (Bender) Christine

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Bender Michael

Мать ребёнка: Bender (Bender) Christine

Рождение ребёнка
11.01.1911

Дочь: (Bender) Therese

Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna

Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Bender Jacob

Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna

Рождение ребёнка
13.07.1915

Сын: Bender Philipp

Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna

Рождение ребёнка
05.10.1917

Сын: Bender Michael

Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna

Смерть
Неизвестно

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