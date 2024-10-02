Bender Michael
Место рожденияВерхняя Ижорская колония
Дата рождения20.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bender (Trebs) Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1905
Сын: Bender Michael
Мать ребёнка: Bender (Bender) Christine
Рождение ребёнка
11.01.1907
Дочь: (Bender) Elisabeth
Мать ребёнка: Bender (Bender) Christine
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Bender Michael
Мать ребёнка: Bender (Bender) Christine
Рождение ребёнка
11.01.1911
Дочь: (Bender) Therese
Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Bender Jacob
Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna
Рождение ребёнка
13.07.1915
Сын: Bender Philipp
Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna
Рождение ребёнка
05.10.1917
Сын: Bender Michael
Мать ребёнка: Bender (Trebs) Anna
Смерть
Неизвестно