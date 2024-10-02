Bender (Bender) Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBender (Bender) Christine

Bender (Bender) Christine

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

12.01.1879

Дата смерти

11.10.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Michael

Рождение ребёнка
22.12.1905

Сын: Bender Michael

Отец ребёнка: Bender Michael

Рождение ребёнка
11.01.1907

Дочь: (Bender) Elisabeth

Отец ребёнка: Bender Michael

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Bender Michael

Отец ребёнка: Bender Michael

Смерть
11.10.1909
Причина смерти: чахотка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.