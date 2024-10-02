Bender (Bender) Christine
Место рожденияИжорская колония
Дата рождения12.01.1879
Дата смерти11.10.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bender Michael
Рождение ребёнка
22.12.1905
Сын: Bender Michael
Отец ребёнка: Bender Michael
Рождение ребёнка
11.01.1907
Дочь: (Bender) Elisabeth
Отец ребёнка: Bender Michael
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Bender Michael
Отец ребёнка: Bender Michael
Смерть
11.10.1909
Причина смерти: чахотка