Bender (Trebs) Anna
Место рожденияNovosaratovka
Дата рождения09.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1873
Отец: Trebs Jacob
Мать: Trebs (Herr) Elisabeth
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bender Michael
Рождение ребёнка
11.01.1911
Дочь: (Bender) Therese
Отец ребёнка: Bender Michael
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Bender Jacob
Отец ребёнка: Bender Michael
Рождение ребёнка
13.07.1915
Сын: Bender Philipp
Отец ребёнка: Bender Michael
Рождение ребёнка
05.10.1917
Сын: Bender Michael
Отец ребёнка: Bender Michael
Смерть
Неизвестно