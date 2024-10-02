Bender (Trebs) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBender (Trebs) Anna

Bender (Trebs) Anna

Место рождения

Novosaratovka

Дата рождения

09.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1869 г.р.

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1873

Отец: Trebs Jacob

Мать: Trebs (Herr) Elisabeth

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Michael

Рождение ребёнка
11.01.1911

Дочь: (Bender) Therese

Отец ребёнка: Bender Michael

Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Bender Jacob

Отец ребёнка: Bender Michael

Рождение ребёнка
13.07.1915

Сын: Bender Philipp

Отец ребёнка: Bender Michael

Рождение ребёнка
05.10.1917

Сын: Bender Michael

Отец ребёнка: Bender Michael

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.