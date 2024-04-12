Таланов Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Таланов Андрей
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Таланов Прокопий Андреевич
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Таланов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Филипповна
Смерть
Неизвестно