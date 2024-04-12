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Таланов Андрей Андреевич

Место рождения

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Таланов Андрей

Мать: не указана

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Таланов Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Таланов Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Таланов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Таланов Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Филипповна

Смерть
Неизвестно
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