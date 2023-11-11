Таланов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Таланов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Зиновий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Парамон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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