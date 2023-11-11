Таланов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: не указана
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Зиновий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Парамон Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно