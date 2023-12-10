Колесникова Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Елена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Колесников Никифор Григорьевич

Мать: Колесникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Тихонова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Тихонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Иван

Смерть
1957
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