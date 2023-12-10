Колесникова Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Тихонова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Тихонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Иван
Смерть
1957