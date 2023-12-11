Тихонова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Тихонов Иван

Мать: Колесникова Елена Никифоровна

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