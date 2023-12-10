Колесникова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1884
Дата смерти1940
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1884
Рождение ребёнка
05.12.1903
Сын: Колесников Савелий Никифорович
Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич
село Суслово Мариинского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колесников Василий Никифорович
Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Колесникова Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колесников Никита Никифорович
Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич
Смерть
1940