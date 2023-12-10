Колесникова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1884

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1884

Отец: Яковлев Василий Тереньтьевич

Мать: Яковлева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1903

Сын: Колесников Савелий Никифорович

Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич

село Суслово Мариинского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колесников Василий Никифорович

Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Колесникова Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Колесников Никита Никифорович

Отец ребёнка: Колесников Никифор Григорьевич

Смерть
1940
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