Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
27.05.1780 ст.
Дочь: Шахова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
28.01.1782 ст.
Сын: Шахов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
03.03.1783 ст.
Дочь: Шахова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
05.12.1784 ст.
Дочь: Шахова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
02.02.1786 ст.
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
10.08.1789 ст.
Дочь: Шахова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
23.08.1790 ст.
Дочь: Шахова Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич
Смерть
Неизвестно