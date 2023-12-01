Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1780 ст.

Дочь: Шахова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1782 ст.

Сын: Шахов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1783 ст.

Дочь: Шахова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1784 ст.

Дочь: Шахова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1786 ст.

Сын: Шахов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1789 ст.

Дочь: Шахова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1790 ст.

Дочь: Шахова Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Шахов Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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