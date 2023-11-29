Шахов Фёдор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шахов Кузьма Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1780 ст.
Дочь: Шахова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1782 ст.
Сын: Шахов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
03.03.1783 ст.
Дочь: Шахова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1784 ст.
Дочь: Шахова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1786 ст.
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1789 ст.
Дочь: Шахова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1790 ст.
Дочь: Шахова Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно