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Шахов Фёдор Кузьмич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шахов Кузьма Петрович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1780 ст.

Дочь: Шахова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1782 ст.

Сын: Шахов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1783 ст.

Дочь: Шахова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1784 ст.

Дочь: Шахова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1786 ст.

Сын: Шахов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1789 ст.

Дочь: Шахова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1790 ст.

Дочь: Шахова Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Шахова (Овсяникова) Пелагея Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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