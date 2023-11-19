Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.

Сын: Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Трофимович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 02.12.1911 Апухлицы Николай Михайлович Апухлицы отец крестьянин Михаил Трофимович Апухлицы мать крестьянская жена Евдокия... Показать все
Смерть
Неизвестно

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