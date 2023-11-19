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Николай Михайлович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.12.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1911 ст.

Отец: Михаил Трофимович

Мать: Евдокия Петровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 02.12.1911 Апухлицы Николай Михайлович Апухлицы отец крестьянин Михаил Трофимович Апухлицы мать крестьянская жена Евдокия... Показать все
Смерть
Неизвестно

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