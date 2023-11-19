Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.12.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1911 ст.
Отец: Михаил Трофимович
Мать: Евдокия Петровна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 02.12.1911 Апухлицы Николай Михайлович Апухлицы отец крестьянин Михаил Трофимович Апухлицы мать крестьянская жена Евдокия... Показать все
Смерть
Неизвестно