Предп Булыгина Никитина (Клопская) Ульяна / Ульяния / Иульяния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
МК нет
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - новорожденная 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 7 в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные... Показать все
Восприемник
26.05.1880 ст.
Восприемник у Спиридонова Ивана Кузьмича
Бракосочетание
Между 1883 и 1890
Муж: Никитин Неизвестно
Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Сведения о браке предположительные.
Восприемник
25.07.1883 ст.
Восприемник у Сиднева Николая Ивановича, девка
Восприемник
27.06.1891 ст.
Восприемник у Захарова Петра Тимофеевича, вдова
Рождение ребёнка
?.03.1893
Дочь: Клопская Евдокея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Между 1897 и 1903
Сведения о браке предположительные.
Рождение ребёнка
15.02.1897 ст.
Дочь: Клопская Евдокия
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная дата крещения - 16.02.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатский сын Сергей Георгиевич Полик... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.
Сын: Булыгин Иоанн / Иван Ильич
Отец ребёнка: Булыгин Илья Никифорович
Сведения о матери предположительные. Отец - крестьянин Смоленской губернии Духовского уезда Никольской волости деревни Гришкова. дата крещения - 11.09.1903 место рождения - с.Рождествино Переславский... Показать все
Смерть
Неизвестно