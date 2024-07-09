Клопская Евдокея
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1893
Дата смерти13.06.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
?.03.1893
Отец: не указан
Мать: Предп Булыгина Никитина (Клопская) Ульяна / Ульяния / Иульяния Михайловна
Смерть
13.06.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.06.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3х мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все