Paartinen Helena
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1796
Дата смерти23.11.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Partanen Antti
Рождение ребёнка
03.05.1816
Сын: Partanen Antti Antinpoika
Отец ребёнка: Partanen Antti
Рождение ребёнка
03.04.1818
Отец ребёнка: Partanen Antti
Рождение ребёнка
25.12.1825
Дочь: Partanen (Partanen) Anna Antintytär
Отец ребёнка: Partanen Antti
Смерть
23.11.1873