Paartinen Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paartinen Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1796

Дата смерти

23.11.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Partanen Antti

Рождение ребёнка
03.05.1816

Сын: Partanen Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Partanen Antti

Рождение ребёнка
03.04.1818

Сын: Partanen Juho Antinpoika

Отец ребёнка: Partanen Antti

Рождение ребёнка
25.12.1825

Дочь: Partanen (Partanen) Anna Antintytär

Отец ребёнка: Partanen Antti

Смерть
23.11.1873

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