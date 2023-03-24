Partanen Antti — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Partanen Antti

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1816

Сын: Partanen Antti Antinpoika

Мать ребёнка: Paartinen Helena

Рождение ребёнка
03.04.1818

Сын: Partanen Juho Antinpoika

Мать ребёнка: Paartinen Helena

Рождение ребёнка
25.12.1825

Дочь: Partanen Anna Antintytär

Мать ребёнка: Paartinen Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Paartinen Helena

Смерть
Неизвестно