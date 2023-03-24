Partanen Antti
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1816
Сын: Partanen Antti Antinpoika
Мать ребёнка: Paartinen Helena
Рождение ребёнка
03.04.1818
Мать ребёнка: Paartinen Helena
Рождение ребёнка
25.12.1825
Дочь: Partanen Anna Antintytär
Мать ребёнка: Paartinen Helena
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Paartinen Helena
Смерть
Неизвестно