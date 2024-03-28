Зимина Жанна Валерьевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969
Образование
28.06.1988
Петропавловск-Камчатское педагогическое училище. Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы. Учитель начальных классов, старший пионерский вожатый. Диплом с отличием.
Бракосочетание
25.06.1997
Рождение ребёнка
18.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климчук Виталий Олегович
Крещение
19.09.1998
Развод
14.09.2001
Бракосочетание
26.12.2017
Образование
16.07.2018
АНОВО «Московский международный университет» г. Москва. Юриспруденция, бакалавр.