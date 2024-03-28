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Зимина Жанна Валерьевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

16.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969

Отец: Зимин Валерий Фёдорович

Мать: Бологова (Пашкова) Галина Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
28.06.1988
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Петропавловск-Камчатское педагогическое училище. Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы. Учитель начальных классов, старший пионерский вожатый. Диплом с отличием.
Бракосочетание
25.06.1997

Муж: Климчук Виталий Олегович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
18.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климчук Виталий Олегович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Крещение
19.09.1998
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Развод
14.09.2001

Муж: Климчук Виталий Олегович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
26.12.2017

Муж: Щукин Андрей Викторович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Образование
16.07.2018
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
АНОВО «Московский международный университет» г. Москва. Юриспруденция, бакалавр.

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