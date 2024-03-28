Бологова (Пашкова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1945
Бракосочетание
05.11.1964
Рождение ребёнка
02.10.1965
Дочь: Арефьева (Зимина) Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Зимин Валерий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.07.1969
Дочь: Зимина Жанна Валерьевна
Отец ребёнка: Зимин Валерий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.03.1981
Сын: Бологов Александр Викторович
Отец ребёнка: Бологов Виктор Николаевич
Бракосочетание
03.04.1981
Развод
15.03.1986