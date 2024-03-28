Бологова (Пашкова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бологова (Пашкова) Галина Михайловна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

09.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1945

Отец: Пашков Михаил Алексеевич

Мать: Пашкова (Рыхлова) Антонина Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
05.11.1964

Муж: Зимин Валерий Фёдорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1965

Дочь: Арефьева (Зимина) Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Зимин Валерий Фёдорович

Рождение ребёнка
16.07.1969

Дочь: Зимина Жанна Валерьевна

Отец ребёнка: Зимин Валерий Фёдорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1981

Сын: Бологов Александр Викторович

Отец ребёнка: Бологов Виктор Николаевич

Майское, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
03.04.1981

Муж: Бологов Виктор Николаевич

Майское, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Развод
15.03.1986

Муж: Бологов Виктор Николаевич

Майское, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край

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