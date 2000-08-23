Бологов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бологов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1981

Сын: Бологов Александр Викторович

Мать ребёнка: Бологова (Пашкова) Галина Михайловна

Майское, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
03.04.1981

Жена: Бологова (Пашкова) Галина Михайловна

Майское, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Развод
15.03.1986

Жена: Бологова (Пашкова) Галина Михайловна

Майское, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Смерть
23.08.2000
Козыревск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Тромбоз мезентериальных сосудов, перитонит.

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