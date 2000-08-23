Бологов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.08.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1981
Сын: Бологов Александр Викторович
Мать ребёнка: Бологова (Пашкова) Галина Михайловна
Бракосочетание
03.04.1981
Развод
15.03.1986
Смерть
23.08.2000
Козыревск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Тромбоз мезентериальных сосудов, перитонит.