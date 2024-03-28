Климчук Виталий Олегович
Место рождения
Дата рождения05.09.1974
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Климчук Галина Ивановна
Бракосочетание
25.06.1997
Жена: Зимина Жанна Валерьевна
Рождение ребёнка
18.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимина Жанна Валерьевна
Крещение
19.09.1998
Развод
14.09.2001
Жена: Зимина Жанна Валерьевна