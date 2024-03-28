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Климчук Виталий Олегович

Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

05.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Климчук Галина Ивановна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
25.06.1997

Жена: Зимина Жанна Валерьевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
18.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимина Жанна Валерьевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Крещение
19.09.1998
Развод
14.09.2001

Жена: Зимина Жанна Валерьевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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