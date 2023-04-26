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Петр Григорьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

26.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Григорий Макаров

Мать: Анна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Федорова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1848

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Орелп Петров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.10.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: скоропостижно - от удушья

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