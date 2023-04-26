Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти26.10.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Григорий Макаров
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова
Рождение ребёнка
07.01.1848
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Орелп Петров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова
Смерть
26.10.1872
Причина смерти: скоропостижно - от удушья