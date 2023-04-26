Авдотья (Евдокия) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья (Евдокия) Федорова

Авдотья (Евдокия) Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1848

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Орелп Петров

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.