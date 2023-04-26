Авдотья (Евдокия) Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
07.01.1848
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Орелп Петров
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Смерть
Неизвестно