Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Никита (Никифор) Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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