Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Макаров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Макаров
Рождение ребёнка
1823
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Макаров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никита (Никифор) Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Макаров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Макаров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Макаров
Смерть
Неизвестно