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Никита (Никифор) Григорьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Григорий Макаров

Мать: Анна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1857

Сын: Кирила Никитич

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Трифон Никитич

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1864

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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