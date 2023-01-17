Никита (Никифор) Григорьев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Григорий Макаров
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
24.05.1857
Сын: Кирила Никитич
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Трифон Никитич
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
26.08.1864
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Тимофеева
Смерть
Неизвестно