Василиса Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти07.02.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев
Рождение ребёнка
24.05.1857
Сын: Кирила Никитич
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Трифон Никитич
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев
Рождение ребёнка
26.08.1864
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1869
Причина смерти: натуральной