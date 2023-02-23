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Василиса Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.02.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1857

Сын: Кирила Никитич

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Трифон Никитич

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1864

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита (Никифор) Григорьев

Смерть
07.02.1869
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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