Габдрахманова (Шайхрамова) Сохира Шайхрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
07.03.1919
Сын: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович
Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Ильбяково, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Гарафетдин Зиятдинович
Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Ризатдин Зиятдинович
Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Атлас Зиятдинович
Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942