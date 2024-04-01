Габдрахманова (Шайхрамова) Сохира Шайхрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманова (Шайхрамова) Сохира Шайхрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Усманов Шайхрам Габидуллович

Мать: Усманова Минзифа Мухаммедлатифовна

Рождение ребёнка
07.03.1919

Сын: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Ильбяково, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Гарафетдин Зиятдинович

Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Ризатдин Зиятдинович

Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Атлас Зиятдинович

Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Место жительства
Неизвестно
Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1942
Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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