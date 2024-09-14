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Паршиков Алексей Степанович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1855

Отец: Паршиков Степан Ефремович

Мать: Паршикова Агафия Маркелловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1872

Жена: Паршикова (Перепелкина) Степанида Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1874

Сын: Паршиков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Паршикова (Перепелкина) Степанида Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1876

Дочь: Паршикова (Паршикова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Паршикова (Перепелкина) Степанида Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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