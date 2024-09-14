Паршиков Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения16.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1855
Бракосочетание
10.11.1872
Рождение ребёнка
14.09.1874
Сын: Паршиков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Паршикова (Перепелкина) Степанида Степановна
Рождение ребёнка
02.10.1876
Дочь: Паршикова (Паршикова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Паршикова (Перепелкина) Степанида Степановна
Смерть
Неизвестно