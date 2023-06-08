Паршикова Агафия Маркелловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова Агафия Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Паршиков Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Паршиков Степан Ефремович

Рождение ребёнка
05.12.1852

Сын: Паршиков Николай Степанович

Отец ребёнка: Паршиков Степан Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1855

Сын: Паршиков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Паршиков Степан Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Степан Ефремович

Смерть
Неизвестно