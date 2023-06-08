Паршикова Агафия Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Паршиков Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Паршиков Степан Ефремович
Рождение ребёнка
05.12.1852
Сын: Паршиков Николай Степанович
Отец ребёнка: Паршиков Степан Ефремович
Рождение ребёнка
16.03.1855
Сын: Паршиков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Паршиков Степан Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно