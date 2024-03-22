Булдакова (Хохрякова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885 ст.
Крещение
17.02.1885 ст.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.
Сын: Булдаков Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Булдаков Фёдор Леонтьевич
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
10.05.1910 ст.
Сын: Булдаков Семён Леонтьевич
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.
Дочь: Булдакова Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.
Сын: Булдаков Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
21.03.1916 ст.
Сын: Булдаков Степан Леонтьевич
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
25.04.1918
Дочь: Булдакова Тамара Леонтьевна
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
25.04.1918
Сын: Булдаков Степан Леонтьевич
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Рождение ребёнка
13.03.1920
Дочь: Булдакова Анфиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович
Смерть
Неизвестно