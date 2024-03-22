Булдакова (Хохрякова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Хохрякова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Котешур, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.02.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Котешур, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.02.1885 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Муж: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.

Сын: Булдаков Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1907

Сын: Булдаков Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.05.1910 ст.

Сын: Булдаков Семён Леонтьевич

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.

Дочь: Булдакова Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.

Сын: Булдаков Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1916 ст.

Сын: Булдаков Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1918

Дочь: Булдакова Тамара Леонтьевна

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1918

Сын: Булдаков Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1920

Дочь: Булдакова Анфиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Булдаков Леонтий Хрисанфович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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