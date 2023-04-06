Булдаков Леонтий Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения06.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882 ст.
Крещение
13.06.1882 ст.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1918
Дочь: Булдакова Тамара Леонтьевна
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.04.1918
Сын: Булдаков Степан Леонтьевич
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно