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Булдаков Леонтий Хрисанфович

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Место рождения

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882 ст.

Отец: Булдаков Хрисанф Фёдорович

Мать: Булдакова Дарья Андреевна

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1882 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Жена: Булдакова Евдокия Николаевна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1918

Дочь: Булдакова Тамара Леонтьевна

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.1918

Сын: Булдаков Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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