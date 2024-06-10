Ефимия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Федул Ильич
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Дмитриева Прасковья Федуловна
Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Дмитриева Анна Федуловна
Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич
Рождение ребёнка
05.09.1892
Дочь: Дмитриева Наталья Федуловна
Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич
Рождение ребёнка
06.02.1897
Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Дмитриева Степанида Федуловна
Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич
Смерть
Неизвестно