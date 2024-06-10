Ефимия Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Федул Ильич

Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Дмитриева Прасковья Федуловна

Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Дмитриева Анна Федуловна

Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1892

Дочь: Дмитриева Наталья Федуловна

Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Дмитриев Федор Федулович

Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Дмитриева Степанида Федуловна

Отец ребёнка: Дмитриев Федул Ильич

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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