Дмитриев Федул Ильич Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Федул Ильич

Место рождения

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Дмитриев Илья Иванович

Мать: Шустова Неонила Алексеевна

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Дмитриева Прасковья Федуловна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Дмитриева Анна Федуловна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1892

Дочь: Дмитриева Наталья Федуловна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Дмитриев Федор Федулович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Дмитриева Степанида Федуловна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Алексеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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