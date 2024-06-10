Дмитриев Федул Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Дмитриев Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Дмитриева Прасковья Федуловна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Дмитриева Анна Федуловна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
05.09.1892
Дочь: Дмитриева Наталья Федуловна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
06.02.1897
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Дмитриева Степанида Федуловна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Смерть
Неизвестно